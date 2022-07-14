Тюменцам и курганцам станет проще ездить в Казахстан

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
На границе России с Казахстаном больше не будут требовать ПЦР-тесты и QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

С 15 июля отменяются ограничения по коронавирусу на границе Казахстана и России. Об этом со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сообщает Информационный центр правительства региона.

«С 15 июля отменяются санитарно-карантинные ограничения для пересечения государственной границы между Россией и Казахстаном, сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что ограничения были введены в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для пересечения границы, в частности, требовалось предоставить действительный ПЦР-тест или QR-код о прохождении вакцинации от COVID-19.

Ранее URA.RU писало о том, что 11 с июля перестал действовать запрет на проезд автомобилей через границу с Казахстаном в пункте пропуска «Казанское» Тюменской области. Он также был введен в марте 2020 года. После этого тюменцам начали активно предлагать шопинг-туры в соседнюю республику, где можно купить вещи и товары ушедших с российского рынка брендов.

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С 15 июля отменяются ограничения по коронавирусу на границе Казахстана и России. Об этом со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сообщает Информационный центр правительства региона. «С 15 июля отменяются санитарно-карантинные ограничения для пересечения государственной границы между Россией и Казахстаном, сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что ограничения были введены в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для пересечения границы, в частности, требовалось предоставить действительный ПЦР-тест или QR-код о прохождении вакцинации от COVID-19. Ранее URA.RU писало о том, что 11 с июля перестал действовать запрет на проезд автомобилей через границу с Казахстаном в пункте пропуска «Казанское» Тюменской области. Он также был введен в марте 2020 года. После этого тюменцам начали активно предлагать шопинг-туры в соседнюю республику, где можно купить вещи и товары ушедших с российского рынка брендов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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