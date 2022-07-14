Путин разрешил банкам вводить отрицательные ставки по вкладам

Российские банки получили право вводить отрицательные ставки по валютным кладам для юридических лиц. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов. Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах», — говорится в указе Путина.
Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. В Центробанке заявили, что намерены проверить законность таких действий.
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