Путин разрешил банкам вводить отрицательные ставки по вкладам

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Операционный центр «Банка Югра». Екатеринбург, банк югра
Банкам разрешили взымать комиссию за вклады юрлиц в иностранной валюте Фото:

Российские банки получили право вводить отрицательные ставки по валютным кладам для юридических лиц. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов. Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах», — говорится в указе Путина.

Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. В Центробанке заявили, что намерены проверить законность таких действий.

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Российские банки получили право вводить отрицательные ставки по валютным кладам для юридических лиц. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов. Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах», — говорится в указе Путина. Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. В Центробанке заявили, что намерены проверить законность таких действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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