В Тюменскую область с ревизией прибыл сенатор

14 июля 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов приехал с рабочей поездкой в Ишим Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Ишим приехал сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин. «Сегодня в Ишиме с рабочим визитом находится сенатор Российской Федерации от Тюменской области Павел Владимирович Тараканов. Вместе с ним провели встречи с ишимцами, посетили ряд городских объектов и производственных площадок», — отметил Шишкин в своем telegram-канале. Иные детали и подробности визита Тараканова глава города раскрывать не стал. Также не указано, сколько времени продлится его рабочая поездка в Ишим. Как ранее указывало URA.RU, сенаторы от Тюменской области Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов вошли в обновленный санкционный список Великобритании. Также туда внесли имена их коллег из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В Ишим приехал сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин. «Сегодня в Ишиме с рабочим визитом находится сенатор Российской Федерации от Тюменской области Павел Владимирович Тараканов. Вместе с ним провели встречи с ишимцами, посетили ряд городских объектов и производственных площадок», — отметил Шишкин в своем telegram-канале. Иные детали и подробности визита Тараканова глава города раскрывать не стал. Также не указано, сколько времени продлится его рабочая поездка в Ишим. Как ранее указывало URA.RU, сенаторы от Тюменской области Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов вошли в обновленный санкционный список Великобритании. Также туда внесли имена их коллег из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.