13 июля 2022

В Тюменскую область с ревизией прибыл сенатор

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской городской думы. Тюмень, портрет, тараканов павел
Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов приехал с рабочей поездкой в Ишим Фото:

В Ишим приехал сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин.

«Сегодня в Ишиме с рабочим визитом находится сенатор Российской Федерации от Тюменской области Павел Владимирович Тараканов. Вместе с ним провели встречи с ишимцами, посетили ряд городских объектов и производственных площадок», — отметил Шишкин в своем telegram-канале.

Иные детали и подробности визита Тараканова глава города раскрывать не стал. Также не указано, сколько времени продлится его рабочая поездка в Ишим.

Как ранее указывало URA.RU, сенаторы от Тюменской области Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов вошли в обновленный санкционный список Великобритании. Также туда внесли имена их коллег из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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В Ишим приехал сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин. «Сегодня в Ишиме с рабочим визитом находится сенатор Российской Федерации от Тюменской области Павел Владимирович Тараканов. Вместе с ним провели встречи с ишимцами, посетили ряд городских объектов и производственных площадок», — отметил Шишкин в своем telegram-канале. Иные детали и подробности визита Тараканова глава города раскрывать не стал. Также не указано, сколько времени продлится его рабочая поездка в Ишим. Как ранее указывало URA.RU, сенаторы от Тюменской области Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов вошли в обновленный санкционный список Великобритании. Также туда внесли имена их коллег из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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