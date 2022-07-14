В ХМАО южанка, оскорбившая русских, пошла на сделку со следствием

15 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Рая Мамедова написала явку с повинной Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Сургуте Рая Мамедова, в отношении которой возбуждено уголовное дело за оскорбление русских, написала явку с повинной. Женщина обязуется сотрудничать и оказывать содействие в расследовании уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил адвокат Мамедовой Амил Аббасов. «Написана явка с повинной и отправлена в Следственный комитет. Следователь ее уже получил. Там полностью признательные показания. Раскаивается и обязуется оказать необходимую помощь следствию в расследовании этого дела», — сообщил Аббасов. Будет ли явка с повинной считаться смягчающим обстоятельством, пока неизвестно. Как сообщил источник в силовом ведомстве, само наличие признания не гарантирует этого. «Вину она, конечно, признает. Но как рассчитывать это действие — как формальность или покаяние? Конечно, сам документ есть, но расценивать его, как раскаяние пока рано. Юридической оценки этому документу еще никто не давал», — сообщил собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU не стали сообщать подробности данного уголовного дела, сославшись на то, что следствие еще продолжается и для объективного расследования его детали пока не разглашаются. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении южанки, угрожавшей сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Унижать русских женщина начала после того, как в общедомовом чате один из жителей разместил видео с местной детворой. Мужчина сообщил, что подростки портили лифт, и попросил родителей провести с ними воспитательную беседу. Одним из детей, попавших на видео, был и ребенок Раи Мамедовой. Заступаясь за сына, женщина перестаралась с оскорблениями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте Рая Мамедова, в отношении которой возбуждено уголовное дело за оскорбление русских, написала явку с повинной. Женщина обязуется сотрудничать и оказывать содействие в расследовании уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил адвокат Мамедовой Амил Аббасов. «Написана явка с повинной и отправлена в Следственный комитет. Следователь ее уже получил. Там полностью признательные показания. Раскаивается и обязуется оказать необходимую помощь следствию в расследовании этого дела», — сообщил Аббасов. Будет ли явка с повинной считаться смягчающим обстоятельством, пока неизвестно. Как сообщил источник в силовом ведомстве, само наличие признания не гарантирует этого. «Вину она, конечно, признает. Но как рассчитывать это действие — как формальность или покаяние? Конечно, сам документ есть, но расценивать его, как раскаяние пока рано. Юридической оценки этому документу еще никто не давал», — сообщил собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU не стали сообщать подробности данного уголовного дела, сославшись на то, что следствие еще продолжается и для объективного расследования его детали пока не разглашаются. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении южанки, угрожавшей сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Унижать русских женщина начала после того, как в общедомовом чате один из жителей разместил видео с местной детворой. Мужчина сообщил, что подростки портили лифт, и попросил родителей провести с ними воспитательную беседу. Одним из детей, попавших на видео, был и ребенок Раи Мамедовой. Заступаясь за сына, женщина перестаралась с оскорблениями.