14 июля 2022
13 июля 2022

В ХМАО южанка, оскорбившая русских, пошла на сделку со следствием

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рая Мамедова написала явку с повинной Фото:

В Сургуте Рая Мамедова, в отношении которой возбуждено уголовное дело за оскорбление русских, написала явку с повинной. Женщина обязуется сотрудничать и оказывать содействие в расследовании уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил адвокат Мамедовой Амил Аббасов.

«Написана явка с повинной и отправлена в Следственный комитет. Следователь ее уже получил. Там полностью признательные показания. Раскаивается и обязуется оказать необходимую помощь следствию в расследовании этого дела», — сообщил Аббасов.

Будет ли явка с повинной считаться смягчающим обстоятельством, пока неизвестно. Как сообщил источник в силовом ведомстве, само наличие признания не гарантирует этого. «Вину она, конечно, признает. Но как рассчитывать это действие — как формальность или покаяние? Конечно, сам документ есть, но расценивать его, как раскаяние пока рано. Юридической оценки этому документу еще никто не давал», — сообщил собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU не стали сообщать подробности данного уголовного дела, сославшись на то, что следствие еще продолжается и для объективного расследования его детали пока не разглашаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении южанки, угрожавшей сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Унижать русских женщина начала после того, как в общедомовом чате один из жителей разместил видео с местной детворой. Мужчина сообщил, что подростки портили лифт, и попросил родителей провести с ними воспитательную беседу. Одним из детей, попавших на видео, был и ребенок Раи Мамедовой. Заступаясь за сына, женщина перестаралась с оскорблениями.

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В Сургуте Рая Мамедова, в отношении которой возбуждено уголовное дело за оскорбление русских, написала явку с повинной. Женщина обязуется сотрудничать и оказывать содействие в расследовании уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил адвокат Мамедовой Амил Аббасов. «Написана явка с повинной и отправлена в Следственный комитет. Следователь ее уже получил. Там полностью признательные показания. Раскаивается и обязуется оказать необходимую помощь следствию в расследовании этого дела», — сообщил Аббасов. Будет ли явка с повинной считаться смягчающим обстоятельством, пока неизвестно. Как сообщил источник в силовом ведомстве, само наличие признания не гарантирует этого. «Вину она, конечно, признает. Но как рассчитывать это действие — как формальность или покаяние? Конечно, сам документ есть, но расценивать его, как раскаяние пока рано. Юридической оценки этому документу еще никто не давал», — сообщил собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU не стали сообщать подробности данного уголовного дела, сославшись на то, что следствие еще продолжается и для объективного расследования его детали пока не разглашаются. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении южанки, угрожавшей сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Унижать русских женщина начала после того, как в общедомовом чате один из жителей разместил видео с местной детворой. Мужчина сообщил, что подростки портили лифт, и попросил родителей провести с ними воспитательную беседу. Одним из детей, попавших на видео, был и ребенок Раи Мамедовой. Заступаясь за сына, женщина перестаралась с оскорблениями.
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