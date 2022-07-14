Физиолог объяснил, почему вредно отсыпаться по воскресеньям

15 июля 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Долгий сон по воскресеньям ведет к заболеваниям сердечно-сосудистой системы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Долгий сон по воскресеньям вреден для здоровья и приближает человека к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кандидат психологических наук, заведующий лабораторией физиологии труда и профилактической эргономики Научно-исследовательского института медицины труда Василий Сериков. «Исследованиями показано, что отсыпаться по воскресеньям действительно вредно. Можно поспать по необходимости на один час больше, этого вполне хватит для физиологического восстановления организма. Существует суточная биоритмика. Мы работаем всю неделю в одном режиме, и организм адаптируется к определенному биоритму. И если мы по воскресеньям будем его усиленно сдвигать, то в понедельник, возвращаясь к трудовому процессу, организм получит настоящий биологический стресс. И если стресс будет каждый рабочий понедельник, то такими действиями мы на 30% приблизимся к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и срыву функциональных систем организма», — объяснил Василий Сериков. Специалист также добавил, что особенности адаптации к новому биоритму нужно учитывать и при планировании отпуска. Необходимо брать не меньше 12 отпускных дней, чтобы привыкание организма к новому распорядку прошло с минимальным вредом. «Отпуск должен быть не менее 12 суток, чтобы адаптация к новому биоритму протекала с наименьшим стрессом для организма. Первая неделя — адаптация и отдых, вторая — плавная подготовка к рабочим будням. Человек настраивается на работу, все чаще появляются мысли, связанные с работой. В результате происходит плавная перестройка всего организма», — подытожил кандидат психологических наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Долгий сон по воскресеньям вреден для здоровья и приближает человека к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кандидат психологических наук, заведующий лабораторией физиологии труда и профилактической эргономики Научно-исследовательского института медицины труда Василий Сериков. «Исследованиями показано, что отсыпаться по воскресеньям действительно вредно. Можно поспать по необходимости на один час больше, этого вполне хватит для физиологического восстановления организма. Существует суточная биоритмика. Мы работаем всю неделю в одном режиме, и организм адаптируется к определенному биоритму. И если мы по воскресеньям будем его усиленно сдвигать, то в понедельник, возвращаясь к трудовому процессу, организм получит настоящий биологический стресс. И если стресс будет каждый рабочий понедельник, то такими действиями мы на 30% приблизимся к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и срыву функциональных систем организма», — объяснил Василий Сериков. Специалист также добавил, что особенности адаптации к новому биоритму нужно учитывать и при планировании отпуска. Необходимо брать не меньше 12 отпускных дней, чтобы привыкание организма к новому распорядку прошло с минимальным вредом. «Отпуск должен быть не менее 12 суток, чтобы адаптация к новому биоритму протекала с наименьшим стрессом для организма. Первая неделя — адаптация и отдых, вторая — плавная подготовка к рабочим будням. Человек настраивается на работу, все чаще появляются мысли, связанные с работой. В результате происходит плавная перестройка всего организма», — подытожил кандидат психологических наук.