В Пермском бассейне захлебнулся ребенок

Термы «Тенториум» открылись в начале июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермских термах «Тенториум» на Встречной, 37 в бассейне захлебнулся шестилетний ребенок. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Сегодня, 14 июля, при купании захлебнулся шестилетний ребенок. На место происшествия выехала скорая помощь, представители правоохранительных органов. До их приезда медицинская помощь оказывалась сотрудниками», — сообщили Properm.ru со ссылкой на очевидцев. По их словам, мама, которая была с малышом, отвлеклась и не уследила за ребенком.

Ребенка доставили в больницу. По информации минздрава Пермского края, он находится в коме на ИВЛ в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.

Официальное открытие первой очереди комплекса с термобассейнами, баней, саунами и SPA прошло 4 июня. Владельцы утверждали, что «создали все условия для тех, кто хочет провести свой отдых с пользой, в атмосфере приватности и комфорта».