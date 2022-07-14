В Пермском бассейне захлебнулся ребенок

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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, релакс зона, термальный источник, туризм пермский край, термы Tentorium, термы тенториум, термальный бассейн
Термы «Тенториум» открылись в начале июня Фото:

В пермских термах «Тенториум» на Встречной, 37 в бассейне захлебнулся шестилетний ребенок. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Сегодня, 14 июля, при купании захлебнулся шестилетний ребенок. На место происшествия выехала скорая помощь, представители правоохранительных органов. До их приезда медицинская помощь оказывалась сотрудниками», — сообщили Properm.ru со ссылкой на очевидцев. По их словам, мама, которая была с малышом, отвлеклась и не уследила за ребенком.

Ребенка доставили в больницу. По информации минздрава Пермского края, он находится в коме на ИВЛ в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.

Официальное открытие первой очереди комплекса с термобассейнами, баней, саунами и SPA прошло 4 июня. Владельцы утверждали, что «создали все условия для тех, кто хочет провести свой отдых с пользой, в атмосфере приватности и комфорта».

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В пермских термах «Тенториум» на Встречной, 37 в бассейне захлебнулся шестилетний ребенок. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. «Сегодня, 14 июля, при купании захлебнулся шестилетний ребенок. На место происшествия выехала скорая помощь, представители правоохранительных органов. До их приезда медицинская помощь оказывалась сотрудниками», — сообщили Properm.ru со ссылкой на очевидцев. По их словам, мама, которая была с малышом, отвлеклась и не уследила за ребенком. Ребенка доставили в больницу. По информации минздрава Пермского края, он находится в коме на ИВЛ в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка. Официальное открытие первой очереди комплекса с термобассейнами, баней, саунами и SPA прошло 4 июня. Владельцы утверждали, что «создали все условия для тех, кто хочет провести свой отдых с пользой, в атмосфере приватности и комфорта».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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