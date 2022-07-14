Спикеру Софведа доложили, как будет идти ремонт Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая 14 июля прибыла в Челябинскую область с официальным визитом, о том, как будет проходить реконструкция аэропорта Магнитогорска. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Совфеда.

«В ходе реконструкции, которая будет идти до 2024 года, предусмотрено проведение работ по усилению взлетно-посадочной полосы, реконструкции существующей рулежной дорожки и строительству новой, расширению перрона для самолетов до десяти мест стоянки, а также строительству площадки для противообледенительной обработки воздушных судов. В аэропорту заменили и установили новые объекты радиотехнического обеспечения полетов, систему сигнального и метеорологического оборудования, аварийно-спасательную станцию, здание КПП с шлюзом пропуска, очистные сооружения», — говорится в сообщении.

Матвиенко, выслушав доклад, попросила руководство Челябинской области не подвести никого и сделать все качественно. Она также отметила важность сдачи объекта в срок.

Валентина Матвиенко прилетела в Магнитогорск вечером 14 июля. В сопровождении полпреда Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера она посетит Магнитогорский металлургический комбинат, социальные объекты города, проведет ряд встреч.

Аэропорт Магнитогорска был открыт в 1930 году. Реконструкция аэропортового комплекса проводится в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Подрядчиком на ремонте стала московская компания «Альмакоргруп». Она вызвалась провести работы почти за 5,8 миллиарда рублей. На эти средства до 1 декабря 2024 года необходимо отремонтировать взлетно-посадочную полосу, расширить перрон для стоянки. Также по договору предстоит поменять светосигнальную систему, метеорологическое и радиотехническое оборудование.

Алексей Текслер представил проект реконструкции аэропортового комплекса скриншот видео telegam-канала «Совет Федерации»

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