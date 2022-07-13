Президент «АвтоВАЗа» пообещал снижение цен на автомобили в России

14 июля 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

Цены на автомобили Lada начнут снижаться в ближайшее время, благодаря мерам Минпромторга РФ. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. «Минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но все равно это очень важно. Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время», — заявил Максим Соколов в интервью РИА «Новости». Он отметил, что после запуска мер по поддержке спроса машины, производимые в «антисанкционном формате» будут продаваться дешевле, чем на пике. Также президент «АвтоВАЗа» объяснил, что ранее цены выросли из-за курсовых разниц и изменений логистики. Западные автоконцерны покинули российский рынок после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, что привело к росту цена на автомобили. После этого Росстат заявил, что производство легковых автомобилей в России сократилось на 85%. Президент России Владимир Путин призвал снизить цены на легковые автомобили в РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин договорились о сотрудничестве в области развития легкового транспорта, передает RT. Путин подчеркнул, что вся Россия ожидает выпуска новых «Москвичей». Кабмин выделил 20 миллиардов рублей на поддержку спроса на автомобильном рынке. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что цены на автомобили в России начали приходить в норму. По словам автоэксперта Владимира Ларина, цены на машины уже упали до уровня февраля.