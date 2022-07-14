В Кремле заявили о влиянии спецоперации на работу правительства

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
Спецоперация имеет свою специфику, отметил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В связи со спецоперацией на Украине правительство РФ получило дополнительные полномочия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это (специальные экономические меры — прим. URA.RU) предписывается правительству. Когда правительство посчитает целесообразным, оно обладает правом их применять, эти меры. У нас не военное положение, а спецоперация. Это имеет свою специфику», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Госдума РФ приняла закон о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики в период проведения ВС РФ операций за пределами страны. В Госдуме отметили, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

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В связи со спецоперацией на Украине правительство РФ получило дополнительные полномочия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это (специальные экономические меры — прим. URA.RU) предписывается правительству. Когда правительство посчитает целесообразным, оно обладает правом их применять, эти меры. У нас не военное положение, а спецоперация. Это имеет свою специфику», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Госдума РФ приняла закон о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики в период проведения ВС РФ операций за пределами страны. В Госдуме отметили, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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