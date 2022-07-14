Президент Италии отказался отправлять Драги в отставку

Марио Драги не смог уйти в отставку
Президент Италии Серджо Маттарелла отказался принимать отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом сообщает газета La Stampa.
«Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьера Марио Драги. Он должен вернуться в кабинет министров», — пишет La Stampa.
Ранее Драги объявил совету министров, что намерен уйти в отставку. Вместе с ним в отставку может уйти и правительство Италии.
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