Президент Италии отказался отправлять Драги в отставку

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Марио Драги не смог уйти в отставку Фото:

Президент Италии Серджо Маттарелла отказался принимать отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом сообщает газета La Stampa.

«Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьера Марио Драги. Он должен вернуться в кабинет министров», — пишет La Stampa.

Ранее Драги объявил совету министров, что намерен уйти в отставку. Вместе с ним в отставку может уйти и правительство Италии.

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Президент Италии Серджо Маттарелла отказался принимать отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом сообщает газета La Stampa. «Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьера Марио Драги. Он должен вернуться в кабинет министров», — пишет La Stampa. Ранее Драги объявил совету министров, что намерен уйти в отставку. Вместе с ним в отставку может уйти и правительство Италии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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