Текслер отправил своих представителей в Чесменский район

14 июля 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Алексей Фартыгин делегирован губернатором в комиссию по выборам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении своих представителей в конкурсную комиссию на выборы главы Чесменского района. Документ появился 14 июля на официальном правовом портале. «Назначить членами конкурсной комиссии депутата законодательного собрания Челябинской области Евгения Илле, советника губернатора Владимира Мякуша, заместителя губернатора Алексея Фартыгина. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. От районного собрания в комиссию, которую должен возглавить Фартыгин, вошли депутаты Марина Горожанина, Дмитрий Быков и Сергей Шерстобитов. Главу района изберет райсобрание из числа кандидатов, отобранных комиссией. Полномочия действующей главы района Татьяны Жморщук истекают в конце августа. На должность руководителя муниципалитета подали заявления Жморщук, ее первый заместитель Инна Тимашева, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» (Челябинск) Михаил Галкин. Прием документов закончен. По данным URA.RU, областные власти решили сохранить Жморщук на посту главы. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении своих представителей в конкурсную комиссию на выборы главы Чесменского района. Документ появился 14 июля на официальном правовом портале. «Назначить членами конкурсной комиссии депутата законодательного собрания Челябинской области Евгения Илле, советника губернатора Владимира Мякуша, заместителя губернатора Алексея Фартыгина. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. От районного собрания в комиссию, которую должен возглавить Фартыгин, вошли депутаты Марина Горожанина, Дмитрий Быков и Сергей Шерстобитов. Главу района изберет райсобрание из числа кандидатов, отобранных комиссией. Полномочия действующей главы района Татьяны Жморщук истекают в конце августа. На должность руководителя муниципалитета подали заявления Жморщук, ее первый заместитель Инна Тимашева, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» (Челябинск) Михаил Галкин. Прием документов закончен. По данным URA.RU, областные власти решили сохранить Жморщук на посту главы.