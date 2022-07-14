Зеленский намерен поручить Западу восстановление Украины

15 июля 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

Власти Украины надеются, что восстановлением страны займется Запад Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, хотят заключить со странами-партнерами меморандум, закрепляющий их намерения по восстановлению регионов страны. Об этом в четверг заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «Президент Украины, правительство, офис президента активно общаются со всеми нашими союзниками. Мы хотим заключить меморандумы со странами-партнерами, где были бы закреплены соответствующие намерения по восстановлению украинских регионов», — приводит его слова ТАСС. Как утверждает Шмыгаль, это позволит «перенести вопросы с политической плоскости на уровень конкретики, технической документации проектов, четких планов». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Киев получает масштабную поддержку от Евросоюза и США, однако в последнее время Зеленский все чаще заявляет, что оказываемой помощи недостаточно. В мае он потребовал у Запада ежемесячную помощь 7 млрд долларов. В начале июля немецких пользователей возмутило требование Украины предоставить 720 млрд долларов на восстановление страны. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, хотят заключить со странами-партнерами меморандум, закрепляющий их намерения по восстановлению регионов страны. Об этом в четверг заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «Президент Украины, правительство, офис президента активно общаются со всеми нашими союзниками. Мы хотим заключить меморандумы со странами-партнерами, где были бы закреплены соответствующие намерения по восстановлению украинских регионов», — приводит его слова ТАСС. Как утверждает Шмыгаль, это позволит «перенести вопросы с политической плоскости на уровень конкретики, технической документации проектов, четких планов». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Киев получает масштабную поддержку от Евросоюза и США, однако в последнее время Зеленский все чаще заявляет, что оказываемой помощи недостаточно. В мае он потребовал у Запада ежемесячную помощь 7 млрд долларов. В начале июля немецких пользователей возмутило требование Украины предоставить 720 млрд долларов на восстановление страны.