Немцы пришли в ярость из-за помощи Украине

Немецкие граждане отказываются спонсировать украинских коррупционеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Немецких пользователей возмутило требование Украины предоставить 720 млрд долларов на восстановление страны. Свое мнение выразили читатели газеты Der Spiegel.

«Кто на самом деле гарантирует, что деньги пойдут на восстановление? Украина — символ безудержной коррупции, пожалуйста, не забывайте», — написал пользователь nachgedacht.

Его поддержал читатель Wiso: «Куда девались все предыдущие миллиарды для Украины? Можно ли потребовать отчета об этом, прежде чем продолжать тратить деньги, которые не принадлежат европейским руководителям?»

По мнению других комментаторов, запросы украинских властей превышены. «Зеленский хочет, чтобы все было гиперсовременно. Это не реконструкция, а новое строительство!» — считает один из пользователей.

Некоторые читатели отметили, что просить деньги на восстановление страны бессмысленно до тех пор, пока на Украине не прекратятся боевые действия. «Что за шоу и пустая трата людей и денег? Они консультируют по поводу реконструкции и того, куда должны пойти миллиарды. Боевые действия еще даже не закончились. Конференция должна сначала больше подумать о том, как положить конец конфликту», — заключил комментатор.

Специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В ходе нее западные страны активно оказывают военную помощь Украине. Так, Министерство обороны США в очередной раз выделило Украине дополнительное финансирование в размере 820 миллионов долларов. По мнению американских журналистов, украинским военным по прежнему не хватает западного вооружения, так как оно рассчитано на точность и повышенную эффективность бойцов.

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