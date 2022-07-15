Telegraph: Шольцу грозит отставка из-за ультиматума Путина

Рейтинги канцлера ФРГ падают среди избирателей из-за спецоперации РФ на Украине Фото: Bundesregierung\Kugler

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegraph.

«Две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность страны», — пишет журналист издания Дэниел Джонсон. Он уточняет, что канцлер ФРГ, пытается угодить как НАТО, так и России. При этом, он бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи. Все эти факторы уронили авторитет Берлина, а экономические и энергетические проблемы Германии привели к тому, что все больше немцев выступают против агрессии в сторону РФ.

Немцы призвали Шольца уйти в отставку из-за санкций против РФ. Ранее Шольц заявлял, что санкции против России не отменят, пока Москва и Киев не заключат честное соглашение. Об этом заявил канцлер Германии на пресс-конференции после саммита G7. Он отметил, что антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, все еще действуют. Также депутат Бундестага от Лейпцига Серен Пеллманн заявлял, что эмбарго на российскую нефть было неправильным решением, это «позор для Восточной Германии, но не для президента РФ Владимира Путина».

Европа ввела масштабные энергетические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С начала спецоперации ЕС утвердил шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Президент России Владимир Путин считает, что антироссийские санкции негативно влияют на благополучие людей во всем мире.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!