Олаф Шольц в очередной раз обвинил Россию в том, что она якобы при помощи ограничения газовых поставок использует энергию как оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз обвинил Россию в том, что она якобы при помощи ограничения газовых поставок использует энергию как оружие. В связи с этим читатели немецкого издания Welt призвали канцлера уйти в отставку из-за провала антироссийских санкций.

«Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику», — пишет один из пользователей. «Если вы собираетесь кого-то вышвырнуть, должны знать, по какую сторону двери вы находитесь. Но вы узнаете это только в реальной жизни, а не в берлинском пузыре», — отмечает второй читатель. Другой читатель поражается наивности властей Германии. «Ввести радикальные санкции против России, а потом поразиться реакции Путина. Как наивны наши политики…» — пишет он. Также пользователи отмечают, что в первую очередь антироссийские санкции сказываются на население страны. «Назовем это полным провалом», — подытоживает читатель.

Ранее западные страны все чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву, заявил профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани, передает RT.

Ранее ЕС ввел частичный запрет на эмбарго российской нефти. Из-за антироссийских санкций цены на энергоносители в Европе сильно выросли. Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер заявил, что отказ от российских энергоресурсов спровоцирует затяжную рецессию в Евросоюзе.

Европа ввела масштабные энергетические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С начала спецоперации ЕС утвердил шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Президент России Владимир Путин считает, что антироссийские санкции негативно влияют на благополучие людей во всем мире.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!