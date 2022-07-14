Для тюменцев вводят новый прямой рейс

Авиакомпания «Россия» начала выполнять прямые рейсы из Тюмени в Красноярск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино. Перелеты доступны пять раз в неделю.
«Авиакомпания „Россия“ приступает к выполнению рейсов Красноярск-Тюмень-Красноярск. Частота — пять раз в неделю », — рассказали URA.RU в пресс-службе Рощино.
Улететь из Тюмени можно будет по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Обратные рейсы осуществляются с понедельника по среду, в пятницу и воскресенье. Стоимость билетов — от 9 020 рублей.
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Авиакомпания «Россия» начала выполнять прямые рейсы из Тюмени в Красноярск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино. Перелеты доступны пять раз в неделю. «Авиакомпания „Россия“ приступает к выполнению рейсов Красноярск-Тюмень-Красноярск. Частота — пять раз в неделю », — рассказали URA.RU в пресс-службе Рощино. Улететь из Тюмени можно будет по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Обратные рейсы осуществляются с понедельника по среду, в пятницу и воскресенье. Стоимость билетов — от 9 020 рублей. Ранее URA.RU писало, что с 1 августа в Тюмень запустят перелеты из Ингушетии. Софинансировать их будут власти республики.