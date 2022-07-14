В больницах ЯНАО пациентов кормили просроченными продуктами

Компания-подрядчик поставляла в больницу просроченную еду Фото: Илья Московец © URA.RU

Пациентов больниц Нового Уренгоя (ЯНАО) кормили просроченными продуктами. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, услуги по питанию больных оказывала компания ООО «Раида».

«Установлено, что ООО „Раида“, при оказании услуги по питанию пациентов, находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ „Новоуренгойская ЦРБ“ и ГБУЗ ЯНАО „Новоуренгойский психоневрологический диспансер“, допущены многочисленные нарушения качества и безопасности пищевых продуктов. В частности: обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности, на готовой пищевой продукции отсутствовала маркировка о дате реализации, в связи с чем невозможно было определить ее срок годности после реализации» — говорится в сообщении.

После проверки прокурор внес представление руководителю организации. После этого непригодные продукты питания были уничтожены, а виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Агентство обратилось за комментарием в департамент здравоохранения ЯНАО, а также в ООО «Раида». На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя пожаловались на отвратительное питание в инфекционном отделении городской больницы и роддоме. В департаменте здравоохранения на тот момент сообщили, что с подрядчиком ответственным за питание ведется претензионная работа.