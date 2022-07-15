Bloomberg: у Евросоюза не хватает денег для помощи Украине

ЕС не сможет прислать Украине деньги в объеме, в котором обещал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз отправит менее миллиарда евро вместо девяти миллиардов на помощь Украине, потому что у европейских стран возникли серьезные проблемы в экономике. Статью об этом выпустило издание Bloomberg.

«Громкая помощь Украине, которую ЕС обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, поскольку блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 миллиардов евро в качестве экстренных кредитов, но пока ЕС удалось договориться только о первоначальном транше, который покрывает девятую часть этой цели», — говорится в материале.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам ВСУ и нацбатов. При этом страны Евросоюза и США активно помогают Украине как деньгами, так и поставками оружия и тяжелой военной техники.

По мнению граждан США, власти страны не должны оказывать военную и финансовую помощь Украине, в то время как в самой Америке есть большие экономические проблемы. Президент Штатов Джо Байден выделяет деньги на поддержку киевского режима вместо помощи американским гражданам в период кризиса, уточняет RT со ссылкой на политического обозревателя Fox News Такера Карлсона.

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