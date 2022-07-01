США отправят Украине новый пакет помощи почти на 1 млрд долларов

02 июля 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Министерство обороны США выделило дополнительную помощь Украине на сумму 820 миллионов долларов. Отмечается, что это 14-я отправка вооружений из запасов Пентагона Киеву. «?Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 820 миллионов долларов», — говорится в пресс-релизе Пентагона. В 14-й пакет входит РСЗО HIMARS, зенитно-ракетные комплексы NASAMS, до 150 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм и четыре дополнительных противоартиллерийских радара. Отмечается, что за время правления американского лидера Джо Байдена США выделили около 7,6 млрд долларов на военную помощь Украине. До Байдена Вашингтон отправил Киеву только 1,2 млрд долларов за все время, подчеркивает пресс-служба Пентагона. Ранее сообщалось, что в США заявили о готовности поставить Киеву системы ПРО большой дальности. Телеканал CNN передавал, что Вашингтон отправит на Украину новую партию РСЗО HIMARS. Журналист Стивен Коллинсон отмечал, что финансовая помощь Украине заводит США в «дорогостоящий тупик». Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации ЛНР и ДНР. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине. Постпред США при НАТО Джулианн Смит недавно заявила, что США испытывают трудности при оказании военной и финансовой помощи Киеву, так как Киев каждый день меняет список своих требований.