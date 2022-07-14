В Екатеринбурге в стадион вложат сотни миллионов рублей

15 июля 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Отремонтировать стадион должны до 1 марта 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Екатеринбурга готова отремонтировать стадион в районе Химмаш за 117 миллионов рублей. Сведения о старте аукциона появились на сайте госзакупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 1а. Начальная цена 116 971 740 рублей», — говорится в карточке аукциона. Подрядчика должны определить до 21 июля. Согласно требованиям победитель аукциона должен будет заменить водопроводную и канализационную системы, провести монтаж нового освещения, ремонт фасадов и помещений внутри комплекса. Также планируется заменить деревянные скамейки на 200 пластиковых сидений. Все работы должны быть завершены к 1 марта 2023 года. Ранее в Нижнем Тагиле местная мэрия объявила электронный аукцион на выполнение ремонта автодорог со стартовой стоимостью 1,92 миллиона рублей. Однако компания «Дорстройгрупп» предложила снижение цены до одной копейки. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Администрация Екатеринбурга готова отремонтировать стадион в районе Химмаш за 117 миллионов рублей. Сведения о старте аукциона появились на сайте госзакупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 1а. Начальная цена 116 971 740 рублей», — говорится в карточке аукциона. Подрядчика должны определить до 21 июля. Согласно требованиям победитель аукциона должен будет заменить водопроводную и канализационную системы, провести монтаж нового освещения, ремонт фасадов и помещений внутри комплекса. Также планируется заменить деревянные скамейки на 200 пластиковых сидений. Все работы должны быть завершены к 1 марта 2023 года. Ранее в Нижнем Тагиле местная мэрия объявила электронный аукцион на выполнение ремонта автодорог со стартовой стоимостью 1,92 миллиона рублей. Однако компания «Дорстройгрупп» предложила снижение цены до одной копейки.