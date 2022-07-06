В Нижнем Тагиле подрядчик готов сделать дороги за одну копейку

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) местная мэрия объявила электронный аукцион на выполнение ремонта автодорог со стартовой стоимостью 1,92 миллиона рублей. Однако компания «Дорстройгрупп» предложила снижение цены до одной копейки.
«Победителем аукциона традиционно становится компания, которая предлагает самую низкую цену за указанный в закупке перечень работ. Изначально муниципалитет определил максимальную стоимость работ — 1,92 миллиона рублей. В результате этого аукциона ООО „Дорстройгрупп“ предложило снижение цены по контракту до одной копейки», — сообщает издание TagilCity.ru. Согласно заявлению подрядчика, организация готова разработать 11 смет и проектов за такую небольшую сумму.
Почему «Дорстройгрупп» назначил такую маленькую стоимость, в мэрии Нижнего Тагила объяснить не смогли и рекомендовали обратиться к руководству компании-подрядчика. «В открытых источниках не удалось найти контакты владельца фирмы Михаила Остапенко, чтобы выяснить мотивы проведения подрядных работ за одну копейку», — заявили журналисты нижнетагильского СМИ.
Однако из открытых источников удалось узнать, что компания «Дорстройгрупп» была создана в конце 2020 года. Ранее совладельцем фирмы была Светлана Давыдова, которая владеет 100% в компании «Лого» — она выполняет на данный момент контракт на 65 миллионов рублей по ремонту автодорог в Кушве.
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) местная мэрия объявила электронный аукцион на выполнение ремонта автодорог со стартовой стоимостью 1,92 миллиона рублей. Однако компания «Дорстройгрупп» предложила снижение цены до одной копейки. «Победителем аукциона традиционно становится компания, которая предлагает самую низкую цену за указанный в закупке перечень работ. Изначально муниципалитет определил максимальную стоимость работ — 1,92 миллиона рублей. В результате этого аукциона ООО „Дорстройгрупп“ предложило снижение цены по контракту до одной копейки», — сообщает издание TagilCity.ru. Согласно заявлению подрядчика, организация готова разработать 11 смет и проектов за такую небольшую сумму. Почему «Дорстройгрупп» назначил такую маленькую стоимость, в мэрии Нижнего Тагила объяснить не смогли и рекомендовали обратиться к руководству компании-подрядчика. «В открытых источниках не удалось найти контакты владельца фирмы Михаила Остапенко, чтобы выяснить мотивы проведения подрядных работ за одну копейку», — заявили журналисты нижнетагильского СМИ. Однако из открытых источников удалось узнать, что компания «Дорстройгрупп» была создана в конце 2020 года. Ранее совладельцем фирмы была Светлана Давыдова, которая владеет 100% в компании «Лого» — она выполняет на данный момент контракт на 65 миллионов рублей по ремонту автодорог в Кушве.