Экономисты: мир потерял доверие к доллару

Доллар теряет статус международной валюты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Влияние доллара США будет ослабевать на фоне утраты доверия стран мира к американской валюте. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

«В среднесрочной перспективе роль американского доллара в мировой финансовой системе будет снижаться из-за ускорения процессов дедолларизации в странах мира, снижения мировых валютных резервов, расширения использования цифровых национальных валют», — приводит РБК точку зрения экономистов. Заморозка резервов Банка России «создала значимый прецедент утраты доверия стран мира (в особенности развивающихся) к доллару США», добавляют они.

По мнению экономистов, утрата долларом доминирующего положения возможна, однако решение этого вопроса займет долгие годы. Единственный претендент на замену доллара — юань. Но для признания китайской валюты доминирующей, потребуется решение Китая сделать свою валюту прозрачнее.