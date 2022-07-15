Экономисты: мир потерял доверие к доллару

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Доллар теряет статус международной валюты Фото:

Влияние доллара США будет ослабевать на фоне утраты доверия стран мира к американской валюте. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

«В среднесрочной перспективе роль американского доллара в мировой финансовой системе будет снижаться из-за ускорения процессов дедолларизации в странах мира, снижения мировых валютных резервов, расширения использования цифровых национальных валют», — приводит РБК точку зрения экономистов. Заморозка резервов Банка России «создала значимый прецедент утраты доверия стран мира (в особенности развивающихся) к доллару США», добавляют они.

По мнению экономистов, утрата долларом доминирующего положения возможна, однако решение этого вопроса займет долгие годы. Единственный претендент на замену доллара — юань. Но для признания китайской валюты доминирующей, потребуется решение Китая сделать свою валюту прозрачнее.

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Влияние доллара США будет ослабевать на фоне утраты доверия стран мира к американской валюте. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. «В среднесрочной перспективе роль американского доллара в мировой финансовой системе будет снижаться из-за ускорения процессов дедолларизации в странах мира, снижения мировых валютных резервов, расширения использования цифровых национальных валют», — приводит РБК точку зрения экономистов. Заморозка резервов Банка России «создала значимый прецедент утраты доверия стран мира (в особенности развивающихся) к доллару США», добавляют они. По мнению экономистов, утрата долларом доминирующего положения возможна, однако решение этого вопроса займет долгие годы. Единственный претендент на замену доллара — юань. Но для признания китайской валюты доминирующей, потребуется решение Китая сделать свою валюту прозрачнее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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