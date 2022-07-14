Пермяков приглашают в спецтуры для поиска жуков

Все о жуках расскажет энтомолог из университета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми 17 июля пройдет «прогулка с экологом», на которой участники будут искать и изучать различных жуков. Участие в мероприятии бесплатно, прийти может любой желающий без предварительной записи. Об этом рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

«ЖУК-looking» — прогулка, где участники вместе с энтомологом из ПГНИУ Михаилом Ляминым отправятся открывать их разнообразный и малознакомый большинству горожан мир беспозвоночных», — сообщают организаторы. Акция состоится 17 июля в 13:00 около Дворца культуры железнодорожников (улица Локомотивная, 1). Территория прогулки — второй квартал Черняевского леса.

Экскурсии из цикла «прогулка с экологом» проходят в течение всего лета и осени 2022 года на разных природных территориях города. Пермяки также смогут прогуляться с географами, ботаниками, орнитологами и лесничими.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков приглашают отдохнуть с астрологом. В программе — медитации, прогулки на природе, полезная еда и фишка поездки — семинар-практикум «Астрология Имиджа».