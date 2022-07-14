ГИБДД готовит на курганских водителей облаву

В ночь с 15 на 16 июля в Кургане будут ловить нетрезвых водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганских дорогах 15 и 16 июля сотрудники Госавтоинспекции будут ловить нетрезвых водителей. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения курганской ГИБДД УМВД России.

«В период с 15 по 16 июля в ночное время в Кургане пройдут рейдовые мероприятия. Сотрудники ГАИ проведут массовую проверку водителей на предмет управления транспортом в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

За 6 месяцев 2022 года на территории Кургана произошло 12 аварий по вине нетрезвых водителей. В результате ДТП погиб один человек, 12 получили ранения. Также за этот период произошло 3 аварии по вине водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В ДТП пострадали 3 человека.

Всего в этом году сотрудники ГАИ выявили более 650 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии. Также в Госавтоинспекции просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть по телефону: 25-64-90.

Ранее URA.RU писало, что обнаружены курганские трассы, где чаще всего происходят аварии, в которых сбивают животных. Больше всего опасных участков дорог находятся в Белозерском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском и Шадринском районах области.