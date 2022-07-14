Курганец, который судится с «Чистым городом», идет в депутаты

В Шадринске экоактивист выдвинулся на выборы в городскую думу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области экоактивист Антон Паршунас выдвинулся на довыборы в Шадринскую городскую думу. Шадринец, который судится с региональным оператором «Чистый город», является кандидатом от КПРФ. Информация об этом опубликована в ГАС «Выборы».

«Паршунас Антон Геннадьевич. Субъект выдвижения: шадринское городское отделение коммунистической партии Российской Федерации. Номер округа 11», — указано в ГАС «Выборы». В информации о кандидате говорится, что кандидат в депутаты родился в 1988 году в селе Чистопрудное Шадринского района. В 2012 году окончил Шадринский государственный педагогический институт (сейчас — университет).

Ранее URA.RU сообщало, что Паршунас пытается доказать в суде, что не пользуется услугами регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Суд первой инстанции встал на сторону «Чистого города». Экоактивист продолжит судиться.

Всего на довыборы в гордуму Шадринска выдвинуты восемь кандидатов от «Единой России», «Справедливой России — Патриоты — За правду», КПРФ, ЛДПР, Выборы состоятся 11 сентября.