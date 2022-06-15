15 июня 2022

Курганец пытается доказать, что не выбрасывает мусор

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное.Курган, мусор, помойка, контейнер для мусора
Мужчина заявляет, что не пользуется услугами регионального оператора, потому что все отходы сдает на переработку Фото:

Экоактивист из Шадринска Курганской области и организатор раздельного сбора мусора «Разделяйка» Антон Паршунас пытается доказать в суде, что не пользуется услугами регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Суд первой инстанции встал на сторону регоператора — компании «Чистый город», но Паршунас подал апелляционную жалобу. Об этом сам активист рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаем судиться с „Чистым городом“. Апелляционная инстанция. Я им говорю, что 100 процентов разделяю, сдаю на переработку и компостирую, а они не верят и говорят платить им за оказанную услугу, которой я и моя семья не пользовались», — написал Паршунас.

К публикации он приложил фотографию судебного документа, где указано, что решением мирового судьи исковые требования «Чистого города» к Паршунасу о взыскании задолженности по коммунальным услугам удовлетворены. Ответчик подал апелляционную жалобу. Шадринский районный суд планирует рассмотреть ее 29 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что «Чистый город» подал в суд на Паршунаса с требованием погасить долг по оплате услуг за вывоз и утилизацию мусора. Сумма долга за период с 1 января по 1 июля 2020 года составила 1600 рублей, а за 2,5 года превысила пять тысяч рублей. Мужчина заявлял, что все домашние отходы сортирует и сдает на переработку в пункты приема вторсырья, а органические отходы компостирует на участке. Он утверждал, что согласен платить за вывоз мусора, но за фактически накопленный объем. Экоактивист был готов установить личный контейнер и получить на него паспорт. Но, по его словам, в администрации Шадринска ему не могут пояснить, как оформить такой контейнер.

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Экоактивист из Шадринска Курганской области и организатор раздельного сбора мусора «Разделяйка» Антон Паршунас пытается доказать в суде, что не пользуется услугами регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Суд первой инстанции встал на сторону регоператора — компании «Чистый город», но Паршунас подал апелляционную жалобу. Об этом сам активист рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Продолжаем судиться с „Чистым городом“. Апелляционная инстанция. Я им говорю, что 100 процентов разделяю, сдаю на переработку и компостирую, а они не верят и говорят платить им за оказанную услугу, которой я и моя семья не пользовались», — написал Паршунас. К публикации он приложил фотографию судебного документа, где указано, что решением мирового судьи исковые требования «Чистого города» к Паршунасу о взыскании задолженности по коммунальным услугам удовлетворены. Ответчик подал апелляционную жалобу. Шадринский районный суд планирует рассмотреть ее 29 июня. Ранее URA.RU сообщало, что «Чистый город» подал в суд на Паршунаса с требованием погасить долг по оплате услуг за вывоз и утилизацию мусора. Сумма долга за период с 1 января по 1 июля 2020 года составила 1600 рублей, а за 2,5 года превысила пять тысяч рублей. Мужчина заявлял, что все домашние отходы сортирует и сдает на переработку в пункты приема вторсырья, а органические отходы компостирует на участке. Он утверждал, что согласен платить за вывоз мусора, но за фактически накопленный объем. Экоактивист был готов установить личный контейнер и получить на него паспорт. Но, по его словам, в администрации Шадринска ему не могут пояснить, как оформить такой контейнер.
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