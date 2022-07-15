Челябинский завод заменил в «Красном и белом» Schweppes на Shh

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Реклама Здоровая ферма. Магазин. Супермаркет. Продукты. Челябинск., напитки, газировка
Челябинский производитель предложил замену западному бренду газированных напитков Фото:
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Компания «Ниагара» из Челябинска начала поставлять в сеть «Красное и белое» газированную воду «Shh…» взамен исчезнувшему из сети бренду Schweppes. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Ниагары», покупателям торговой сети доступен один вкус линейки из трех.

«На полках магазинов „Красное и белое“ с 1 июля появилась наша линейка безалкогольных сильногазированных напитков „Shh…“. В торговой сети доступен вкус Lemon», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Всего же компания с декабря 2020 года выпускает три вкуса линейки — Tonic, Lemon и Гранат. «Газировка» производится на полностью сахарной основе и разливается в тару емкостью 1,45 литра.

В настоящее время доля линейки «Shh…», по оценкам представителя «Ниагары», невелика. Бренд стал активно развиваться только в 2022 году. Всплеск продаж произошел после старта продаж в «Красном и белом».

Как сообщил «Коммерсант», в июне компания Coca-Cola заявила о прекращении продаж своих напитков в России. Кроме Schweppes, портфель производителя содержит такие бренды напитков, как Fanta, Powerade, Sprite, Burn, воду BonAqua, соки Rich, «Моя семья», «Добрый», Pulpy и другие товары.

Программа импортозамещения, разработанная правительством РФ, предполагает запуск производства отечественных марок в продукции в целом ряде секторов экономики. Ограничения ввели правительства некоторых недружественных стран. Объявление экономических санкций стало следствием начала спецоперации России на Украине 24 февраля.

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Компания «Ниагара» из Челябинска начала поставлять в сеть «Красное и белое» газированную воду «Shh…» взамен исчезнувшему из сети бренду Schweppes. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Ниагары», покупателям торговой сети доступен один вкус линейки из трех. «На полках магазинов „Красное и белое“ с 1 июля появилась наша линейка безалкогольных сильногазированных напитков „Shh…“. В торговой сети доступен вкус Lemon», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Всего же компания с декабря 2020 года выпускает три вкуса линейки — Tonic, Lemon и Гранат. «Газировка» производится на полностью сахарной основе и разливается в тару емкостью 1,45 литра. В настоящее время доля линейки «Shh…», по оценкам представителя «Ниагары», невелика. Бренд стал активно развиваться только в 2022 году. Всплеск продаж произошел после старта продаж в «Красном и белом». Как сообщил «Коммерсант», в июне компания Coca-Cola заявила о прекращении продаж своих напитков в России. Кроме Schweppes, портфель производителя содержит такие бренды напитков, как Fanta, Powerade, Sprite, Burn, воду BonAqua, соки Rich, «Моя семья», «Добрый», Pulpy и другие товары. Программа импортозамещения, разработанная правительством РФ, предполагает запуск производства отечественных марок в продукции в целом ряде секторов экономики. Ограничения ввели правительства некоторых недружественных стран. Объявление экономических санкций стало следствием начала спецоперации России на Украине 24 февраля.
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