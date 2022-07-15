Россияне стали покупать больше водки

Продажи крепкого алкогольного напитка выросли на 10 процентов Фото: Илья Московец © URA.RU

Розничная продажа водки в РФ в июне выросла на 10,6 процентов, в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Продажа водки в июне составила 6,05 млн декалитров (дал). Этот показатель выше почти на 11%, в сравнении с прошлым годом, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей. В первом полугодии розничная продажа водки возросла на 7,5% (36,7 млн дал).

В целом алкогольной продукции в июне было продано 17,2 млн дал, без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи. Этот показатель выше на 5,8% процентов, чем в июне прошлого года.

Ранее Министерство финансов РФ подписало приказ, согласно которому алкоголь в России подорожает. Так, минимальная отпускная цена водки составляет 214 рублей, розничная — 261 рубль.