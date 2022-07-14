Куйвашев придумал, как втянуть студентов в кредиты

Власти будут выдавать кредиты на образование Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловские власти выделят деньги на оплату образования талантливым ученикам, которые не смогли поступить на бюджет в учебные заведения. Кредитные средства выдадут сроком на 10 лет. Об этом глава региона Евгений Куйвашев заявил на встрече с молодыми промышленниками в Нижнем Тагиле, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы создадим своеобразный „револьверный“ фонд, где можно будет прокредитовать студента. Кредит будет даваться на десять лет. Первые пять лет, пока ты учишься, ты ничего не отдаешь. Это средства на оплату образования талантливым детям, которым не хватило бюджетных мест», — сказал Куйвашев.

По словам главы региона, пополняться бюджет фонда будет ежегодно. «В фонд каждый год областной бюджет будет направлять по 250 млн рублей, пока там не будет 1 млрд. В будущем к нему присоединятся и бизнесмены», — отметил он.

Ранее агентство писало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев готовится приехать в Нижний Тагил на празднование Дня металлурга 15 июля. В команде главы региона участие шефа в торжествах преподносят как часть его предвыборного объезда области.