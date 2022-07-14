Изысканное лакомство полностью приготовлено из продуктов, выращенных в ИК. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мороженое разных сортов и коктейли — такие лакомства помогают заключенным женской ИК-16 в Краснотурьинске справиться с аномальной жарой, охватившей Свердловскую область. Десерты радуют не только заключенных, но и сотрудников колонии, рассказал URA.RU начальник пресс-службы регионального ГУФСИН России Александр Левченко.

«В связи с аномально жаркой погодой вырос спрос на мороженое, изготовленное из молока, полученного на сельскохозяйственном участке ИК-16. Шоколадное и сливочное мороженое с фруктовыми наполнителями по своим вкусовым качествам не уступает фабричному, а пользы приносит больше, так как сделано из натурального молока. Особой популярностью у осужденных пользуется мороженое с мятой, в такую жару оно стало незаменимым продуктом», — пояснил Александр Левченко.

По его словам, мороженое и молочные коктейли пользуются большой популярностью у заключенных, которые могут насладиться ими в кафе. Лакомство стоит на порядок ниже, чем в магазинах — 22 рубля, поэтому женщины скупают мороженое десятками. С удовольствием приобретают десерты и сотрудники учреждения.



Мороженое в колонии готовится по оригинальным рецептам, в пресс-службе ГУФСИН приоткрыли пару секретов. «Свежее молоко и сливки смешивают с взбитыми яичными белками с добавлением ванилина. А чтобы десерт получился особенно нежным, форму для приготовления мороженого держат в морозильной камере не менее 12 часов и только потом заливают молочно-сливочную смесь», — добавил Левченко.

Ранее URA.RU сообщало, как в краснотурьинской ИК-16 заключенные отметили праздник Ивана Купала. Женщины прыгали через костер, сделанный из бумаги, и обливались водой.

Заключенные ИК могут отдохнуть и угоститься в своем кафе Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Десерты выглядят очень аппетитно Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Лакомства украшены свежими ягодами и листиками мяты Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В ИК занимаются разведением крупного и мелкого рогатого скота, а также птицеводством Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

За год в колонии родилось 12 телят, двое из которых — близнецы. Их назвали Зита и Гита. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

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