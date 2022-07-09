В свердловской женской колонии отпраздновали день Ивана Купала. Фото

10 июля 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Осужденные ИК-16 участвовали в конкурсах, пели песни, танцевали, соревновались в ловкости Фото: ГУФСИН по Свердловской области Осужденные женщины в колонии №16 Краснотурьинска (Свердловская область) прыгали через костер, сделанный из бумаги, и обливались водой. Так здесь отпраздновали праздник Ивана Купала, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Праздник начался с театрализованного представления, в котором артисты от души повеселили зрителей юмористическими миниатюрами и порадовали популярными песнями водной тематики. Продолжили мероприятие увлекательные „водяные“ конкурсы, в ходе которых „сухим из воды“ не вышел ни один участник!», — говорится в сообщении ведомства. Осужденные женщины надели на головы венки из цветов и соревновались в ловкости, а также водили хороводы, пели, плясали, играли в игры, прыгали через костер, сделанный из бумаги. В ГУФСИН отмечают, что участницы «были неповторимы» и сделали праздник «незабываемым событием лета». Ранее URA.RU сообщало, что психологов в свердловских колониях научили вводить осужденных в транс. Метод призван помочь в экстренных ситуациях, когда заключенные объявляют голодовки или бунты. В ИК-16 отпраздновали день Ивана Купала Фото: ГУФСИН по Свердловской области Атрибуты праздника Ивана Купала — цветы, венки и вода, так как символизируют высший расцвет природы Фото: ГУФСИН по Свердловской области Участницы были неповторимы, отмечают в пресс-службе свердловского управления ФСИН Фото: ГУФСИН по Свердловской области Осужденные играли в игры, пели песни, соревновались в ловкости Фото: ГУФСИН по Свердловской области Праздник запомнится осужденным надолго Фото: ГУФСИН по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Осужденные женщины в колонии №16 Краснотурьинска (Свердловская область) прыгали через костер, сделанный из бумаги, и обливались водой. Так здесь отпраздновали праздник Ивана Купала, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Праздник начался с театрализованного представления, в котором артисты от души повеселили зрителей юмористическими миниатюрами и порадовали популярными песнями водной тематики. Продолжили мероприятие увлекательные „водяные“ конкурсы, в ходе которых „сухим из воды“ не вышел ни один участник!», — говорится в сообщении ведомства. Осужденные женщины надели на головы венки из цветов и соревновались в ловкости, а также водили хороводы, пели, плясали, играли в игры, прыгали через костер, сделанный из бумаги. В ГУФСИН отмечают, что участницы «были неповторимы» и сделали праздник «незабываемым событием лета». Ранее URA.RU сообщало, что психологов в свердловских колониях научили вводить осужденных в транс. Метод призван помочь в экстренных ситуациях, когда заключенные объявляют голодовки или бунты.