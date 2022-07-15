Песков не получал информации о ревакцинации Путина

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

О ревакцинации президента РФ Владимира Путина ничего не известно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Не могу сказать, не знаю», — коротко отметил он во время конференц-колла. Песков также упомянул, что в России в целом заметен рост заболеваемости коронавирусом, но вспышки пока нет.

«Каждый персонально заботится о своем здоровье. Я делал прививку, она пока действует», — коротко добавил он.

Ранее стало известно, что новый штамм «Омикрона» BA.2.75 Centaurus («Кентавр») был обнаружен в Индии. Он оказался еще заразнее других подвариантов.