Песков не получал информации о ревакцинации Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

О ревакцинации президента РФ Владимира Путина ничего не известно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Не могу сказать, не знаю», — коротко отметил он во время конференц-колла. Песков также упомянул, что в России в целом заметен рост заболеваемости коронавирусом, но вспышки пока нет.

«Каждый персонально заботится о своем здоровье. Я делал прививку, она пока действует», — коротко добавил он.

Ранее стало известно, что новый штамм «Омикрона» BA.2.75 Centaurus («Кентавр») был обнаружен в Индии. Он оказался еще заразнее других подвариантов.

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О ревакцинации президента РФ Владимира Путина ничего не известно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. «Не могу сказать, не знаю», — коротко отметил он во время конференц-колла. Песков также упомянул, что в России в целом заметен рост заболеваемости коронавирусом, но вспышки пока нет. «Каждый персонально заботится о своем здоровье. Я делал прививку, она пока действует», — коротко добавил он. Ранее стало известно, что новый штамм «Омикрона» BA.2.75 Centaurus («Кентавр») был обнаружен в Индии. Он оказался еще заразнее других подвариантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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