Матвиенко провела совещание с Якушевым и челябинским губернатором. Фото

15 июля 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Начался второй день рабочего визита Валентины Матвиенко в Челябинскую область (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 июля провела в Магнитогорске совещание с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и челябинским губернатором Алексеем Текслером. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Обсуждались вопросы промышленного развития региона, а также модернизации социальной сферы Челябинской области. «Работа должна вестись точечно, по каждому предприятию. Здесь необходимо помочь, поддержать, в том числе решениями на федеральном уровне», — подчеркнула Матвиенко. Она также добавила, что Совет Федерации готов оказывать поддержку и содействие. В частности, в вопросе строительства детской больницы в Челябинске. «Челябинская область знаковая, как и Уральский федеральный округ, с точки зрения экономики для нашей страны. На сегодня субъекты УрФО — это 25% федерального бюджета. Челябинская область — не исключение, здесь находится мощная промышленность, большие предприятия», — добавил Якушев. Также стороны обсудили возможность на государственном уровне отпраздновать 100-летие со дня основания Магнитогорска. Круглая дата выпадает на 2029 год. Спикер Совета Федерации согласилась, что Магнитогорск заслуживает такого особого отношения. Визит спикера Совета Федерации в Челябинскую область продолжается второй день. Вместе с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Алексеем Текслером она посетила Магнитогорский металлургический комбинат, социальные объекты города, в том числе обновленный в рамках нацпроекта «Демография» Центр охраны материнства и детства. Накануне глава региона показал Матвиенко ход реконструкции Магнитогорского аэропорта. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 июля провела в Магнитогорске совещание с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и челябинским губернатором Алексеем Текслером. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Обсуждались вопросы промышленного развития региона, а также модернизации социальной сферы Челябинской области. «Работа должна вестись точечно, по каждому предприятию. Здесь необходимо помочь, поддержать, в том числе решениями на федеральном уровне», — подчеркнула Матвиенко. Она также добавила, что Совет Федерации готов оказывать поддержку и содействие. В частности, в вопросе строительства детской больницы в Челябинске. «Челябинская область знаковая, как и Уральский федеральный округ, с точки зрения экономики для нашей страны. На сегодня субъекты УрФО — это 25% федерального бюджета. Челябинская область — не исключение, здесь находится мощная промышленность, большие предприятия», — добавил Якушев. Также стороны обсудили возможность на государственном уровне отпраздновать 100-летие со дня основания Магнитогорска. Круглая дата выпадает на 2029 год. Спикер Совета Федерации согласилась, что Магнитогорск заслуживает такого особого отношения. Визит спикера Совета Федерации в Челябинскую область продолжается второй день. Вместе с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Алексеем Текслером она посетила Магнитогорский металлургический комбинат, социальные объекты города, в том числе обновленный в рамках нацпроекта «Демография» Центр охраны материнства и детства. Накануне глава региона показал Матвиенко ход реконструкции Магнитогорского аэропорта.