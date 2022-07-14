Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обещала помочь Челябинской области с новой детской больницей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 июля в Магнитогорске посетила «Центр развития ребенка — детский сад №183», построенный в рамках национального проекта «Демография», сообщили URA.RU в пресс-службе верхней палаты парламента. Спикер Совфеда смотрела соляную комнату, ясельную и среднюю группы, зал для занятий физкультурой.

«К обновленному в рамках нацпроекта Центру охраны материнства и детства прикреплено более 92 тыс. несовершеннолетних и 100 тысяч женщин, проживающих в Магнитогорске. Также сотрудники Центра помогают 46 тысяч детей и 11 тысячам женщин из соседних с Магнитогорском сельских районов», — пояснили в пресс-службе.

В структуре ЦОМиД сформированы педиатрический и акушерско-гинекологический модули, имеется 677 коек для круглосуточного лечения больных, внедрены стационарно-замещающие технологии (106 коек дневного стационара и стационар на дому). Также работают два амбулаторных отделения реабилитации детей, есть кабинет охраны зрения детей и подростков, консультативно-диагностический центр для сельских жителей. Функционирует реанимационно-консультативный центр для новорожденных с выездной бригадой, которая оказывает помощь в роддомах и медицинских организациях юга Челябинской области.

«Сейчас губернатор Алексей Текслер „хлопочет“ по поводу детской больницы в Челябинске. Мы будем помогать обязательно, чтобы в Челябинске была новая детская областная больница», — сказала Матвиенко.

Визит спикера Совета Федерации в Челябинскую область продолжается второй день. Вместе с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Алексеем Текслером она посетит Магнитогорский металлургический комбинат, социальные объекты города, проведет ряд встреч. Накануне глава региона показал Матвиенко ход реконструкции Магнитогорского аэропорта.

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