Лидер КПРФ отчитал в Госдуме корреспондента «Первого канала»

Геннадий Зюганов обвинил журналистов в нежелании освещать мероприятие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал корреспондента «Первого канала» за то, что его коллеги не стали освещать мероприятие с участием коммунистов. Об этом сообщили журналисты «Вы слушали маяк».

«Вы не осветили мероприятия с участием коммунистов в Казани к СССР. Вы некультурные люди, я поражен. Потрясающее невежество», — заявил Зюганов. По его мнению, журналисты «Первого» не уважают народные традиции.

В 2018 году Зюганов упрекнул «Первый канал» и ВГТРК в агитации против кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина. По словам лидера КПРФ, журналисты вытащили на свет откровенную тухлятину, недостойную государственных телеканалов, под видом «сенсационных разоблачений».

Заявление Зюганова прозвучало перед экстренным заседанием Госдумы в Москве, на котором главу Минпромторга Дениса Мантурова должны утвердить вице-премьером. Это заседание должно закрыть весеннюю сессию Госдумы.