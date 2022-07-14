14 июля 2022

Азиатские поставщики помогли снизить цены на шины в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Колеса и диски. Курган, колеса, диски, шины, резина
Благодаря странам Азии в Курганской области снизилась инфляция Фото:

Стоимость автомобильных шин в Курганской области удалось снизить благодаря увеличению поставок из стран Азии. Продукция стала заменой ушедших из-за западных санкций брендов. Также на снижение инфляции повлияло укрепление рубля и снижение потребительского спроса.

«На фоне укрепления рубля и охлаждения потребительского спроса на товары длительного пользования после его ажиотажного роста в марте—апреле, в июне замедлился прирост цен на легковые автомобили и шины. Дополнительное влияние на динамику стоимости шин оказало наращивание их поставок из стран Азии взамен продукции брендов, ушедших с российского рынка», — говорится на сайте.

Также на снижение инфляции в регионе повлияло увеличение предложений из соседних регионов на некоторые виды продовольственных товаров. В частности, годовой темп прироста снизился на мороженую разделанную рыбу и рыбное филе.

Ранее URA.RU писало, что после годового роста в Курганской области резко снизилась инфляция. В июне темп роста цен сократился почти на 2% по сравнению с прошлым месяцем. Инфляция в регионе составила 16,80%. Это выше среднего показателя по Уральскому федеральному округа более чем три процента.

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Стоимость автомобильных шин в Курганской области удалось снизить благодаря увеличению поставок из стран Азии. Продукция стала заменой ушедших из-за западных санкций брендов. Также на снижение инфляции повлияло укрепление рубля и снижение потребительского спроса. «На фоне укрепления рубля и охлаждения потребительского спроса на товары длительного пользования после его ажиотажного роста в марте—апреле, в июне замедлился прирост цен на легковые автомобили и шины. Дополнительное влияние на динамику стоимости шин оказало наращивание их поставок из стран Азии взамен продукции брендов, ушедших с российского рынка», — говорится на сайте. Также на снижение инфляции в регионе повлияло увеличение предложений из соседних регионов на некоторые виды продовольственных товаров. В частности, годовой темп прироста снизился на мороженую разделанную рыбу и рыбное филе. Ранее URA.RU писало, что после годового роста в Курганской области резко снизилась инфляция. В июне темп роста цен сократился почти на 2% по сравнению с прошлым месяцем. Инфляция в регионе составила 16,80%. Это выше среднего показателя по Уральскому федеральному округа более чем три процента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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