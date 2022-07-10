Мэры из ХМАО ждут пика грибного сезона

Походы за грибами мэры планируют через месяц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Березовского района Павел Артеев и мэр Мегиона Олег Дейнека ждут конца июля-начала августа для того, чтобы отправиться в лес за грибами. Об этом URA.RU сообщили сами чиновники.

«Тихая охота начнется в конце июля, думаю. Грибы ведь только пошли. У нас можно насобирать красноголовиков (подосиновик красный-прим. URA.RU), белых грибов и подосиновиков. Сейчас жара, поэтому пока не идем за грибами», — поделился глава Березовского района.

Солидарен с этим мнением оказался и мэр Мегиона. Он признался, что за лето еще не бывал в лесу, но намерен восполнить этот пробел, когда вернется из отпуска. «Вокруг Мегиона всегда были грибы: подберезовики, подосиновики. В лесок выйдешь и пожалуйста! В этом году в августе—сентябре, думаю, пойдут грибы», — рассуждает Дейнека.

Между тем, жители ХМАО хвастаются урожаем ягод, выращенных на собственном огороде. Ранее URA.RU рассказывало, что инспекторы природнадзора Югры обнаружили в лесах Кондинского района первые в этом году грибы. В других регионах России урожай грибов начали собирать еще в конце мая. Например, в Челябинской области любители тихой охоты даже обнаружили шампиньон-мутант. Гриб весит 675 граммов.