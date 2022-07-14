Свердловчанину, пытавшемуся угнать две машины, вынесли приговор

15 июля 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Свердловчанина задержали, когда он отказался платить за эвакуатор с угнанным автомобилем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанин Андрей Поламарчук, который, будучи пьяным, угнал два автомобиля, отправлен в колонию строгого режима на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Поламарчук, в состоянии алкогольного опьянения управляя ранее угнанным автомобилем Peugeot Partner, проезжал мимо. Увидев съехавший в кювет автомобиль марки BMW, он решил его похитить в целях последующей реализации на запчасти или сдачи на металлолом», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что хозяин BMW, съехав в кювет, ушел за помощью, бросив автомобиль около трассы, где его и нашел злоумышленник. Чтобы забрать авто, Поламарчук через социальные сети заказал эвакуатор до Верхней Пышмы. Однако когда дело дошло до оплаты, пьяный мужчина отказался давать водителю деньги. После этого Поламарчук был пойман полицией и доставлен в отдел. Ранее URA.RU сообщали, что двое молодых мужчин из Свердловской области угнали машину, но не смогли на ней далеко уехать. Чтобы избавится от улик, они подожгли машину. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловчанин Андрей Поламарчук, который, будучи пьяным, угнал два автомобиля, отправлен в колонию строгого режима на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Поламарчук, в состоянии алкогольного опьянения управляя ранее угнанным автомобилем Peugeot Partner, проезжал мимо. Увидев съехавший в кювет автомобиль марки BMW, он решил его похитить в целях последующей реализации на запчасти или сдачи на металлолом», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что хозяин BMW, съехав в кювет, ушел за помощью, бросив автомобиль около трассы, где его и нашел злоумышленник. Чтобы забрать авто, Поламарчук через социальные сети заказал эвакуатор до Верхней Пышмы. Однако когда дело дошло до оплаты, пьяный мужчина отказался давать водителю деньги. После этого Поламарчук был пойман полицией и доставлен в отдел. Ранее URA.RU сообщали, что двое молодых мужчин из Свердловской области угнали машину, но не смогли на ней далеко уехать. Чтобы избавится от улик, они подожгли машину.