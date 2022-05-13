13 мая 2022

Екатеринбургские горе-угонщики не смогли угнать машину. Им помешало препятствие

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Похитители не смогли проехать препятствие и подожгли угнанную машину (архивное фото) Фото:

Двое молодых мужчин из Свердловской области угнали ВАЗ-2112 с улицы Технической. Но, столкнувшись с препятствием на улице Седова, решили бросить автомобиль. Чтобы скрыть следы преступления, похитители подожгли машину, об этом сообщила пресс-служба свердловского УМВД на официальном сайте.

«Похитив автомобиль ночью, злоумышленники не смогли осуществить угон. На пути они столкнулись с препятствием и бросили машину. Чтобы избавиться от улик, они подожгли пассажирское сидение», — рассказало ведомство.

К несчастью для горе-угонщиков, машина полностью не сгорела. Однако от огня пострадал салон. Задержанный признал факт попытки поджога машины. Расследование уголовного дела продолжается.

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Двое молодых мужчин из Свердловской области угнали ВАЗ-2112 с улицы Технической. Но, столкнувшись с препятствием на улице Седова, решили бросить автомобиль. Чтобы скрыть следы преступления, похитители подожгли машину, об этом сообщила пресс-служба свердловского УМВД на официальном сайте. «Похитив автомобиль ночью, злоумышленники не смогли осуществить угон. На пути они столкнулись с препятствием и бросили машину. Чтобы избавиться от улик, они подожгли пассажирское сидение», — рассказало ведомство. К несчастью для горе-угонщиков, машина полностью не сгорела. Однако от огня пострадал салон. Задержанный признал факт попытки поджога машины. Расследование уголовного дела продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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