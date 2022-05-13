Екатеринбургские горе-угонщики не смогли угнать машину. Им помешало препятствие

14 мая 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

Похитители не смогли проехать препятствие и подожгли угнанную машину (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое молодых мужчин из Свердловской области угнали ВАЗ-2112 с улицы Технической. Но, столкнувшись с препятствием на улице Седова, решили бросить автомобиль. Чтобы скрыть следы преступления, похитители подожгли машину, об этом сообщила пресс-служба свердловского УМВД на официальном сайте. «Похитив автомобиль ночью, злоумышленники не смогли осуществить угон. На пути они столкнулись с препятствием и бросили машину. Чтобы избавиться от улик, они подожгли пассажирское сидение», — рассказало ведомство. К несчастью для горе-угонщиков, машина полностью не сгорела. Однако от огня пострадал салон. Задержанный признал факт попытки поджога машины. Расследование уголовного дела продолжается. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Двое молодых мужчин из Свердловской области угнали ВАЗ-2112 с улицы Технической. Но, столкнувшись с препятствием на улице Седова, решили бросить автомобиль. Чтобы скрыть следы преступления, похитители подожгли машину, об этом сообщила пресс-служба свердловского УМВД на официальном сайте. «Похитив автомобиль ночью, злоумышленники не смогли осуществить угон. На пути они столкнулись с препятствием и бросили машину. Чтобы избавиться от улик, они подожгли пассажирское сидение», — рассказало ведомство. К несчастью для горе-угонщиков, машина полностью не сгорела. Однако от огня пострадал салон. Задержанный признал факт попытки поджога машины. Расследование уголовного дела продолжается.