Вооруженный грабитель напал на магазин в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина, вооруженный кухонным ножом, попытался ограбить салон сотовой связи, но продавец запер злоумышленника и вызвал ЧОП. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.
«Мужчина и попросил посмотреть телефон с витрины. После того как консультант передал ему гаджет, неизвестный потребовал оформить ему рассрочку на телефон без паспорта. Получив отказ, злоумышленник достал из рукава кухонный нож», — говорится в сообщении пресс-группы.
Там подчеркнули, что консультант не растерялся, нажал на тревожную кнопку и выбежал из салона, закрыв за собой дверь. Уже через несколько минут на месте работали силовики ЧОПа и сыщики отдела полиции №12.
Правоохранители выяснили, что мужчина уже привлекался за убийство, кражу и причинение вреда здоровью. За разбой рецидивиста могут отправить в колонию на 10 лет.
Ранее URA.RU писало, как два подростка организовали разбойное нападение на продавщицу. Они нанесли ей удары молотком, а затем ограбили кассу.
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В Екатеринбурге мужчина, вооруженный кухонным ножом, попытался ограбить салон сотовой связи, но продавец запер злоумышленника и вызвал ЧОП. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. «Мужчина и попросил посмотреть телефон с витрины. После того как консультант передал ему гаджет, неизвестный потребовал оформить ему рассрочку на телефон без паспорта. Получив отказ, злоумышленник достал из рукава кухонный нож», — говорится в сообщении пресс-группы. Там подчеркнули, что консультант не растерялся, нажал на тревожную кнопку и выбежал из салона, закрыв за собой дверь. Уже через несколько минут на месте работали силовики ЧОПа и сыщики отдела полиции №12. Правоохранители выяснили, что мужчина уже привлекался за убийство, кражу и причинение вреда здоровью. За разбой рецидивиста могут отправить в колонию на 10 лет. Ранее URA.RU писало, как два подростка организовали разбойное нападение на продавщицу. Они нанесли ей удары молотком, а затем ограбили кассу.