Вооруженный грабитель напал на магазин в Екатеринбурге

Нападавшего мужчину задержали сразу после попытки ограбить магазин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина, вооруженный кухонным ножом, попытался ограбить салон сотовой связи, но продавец запер злоумышленника и вызвал ЧОП. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

«Мужчина и попросил посмотреть телефон с витрины. После того как консультант передал ему гаджет, неизвестный потребовал оформить ему рассрочку на телефон без паспорта. Получив отказ, злоумышленник достал из рукава кухонный нож», — говорится в сообщении пресс-группы.

Там подчеркнули, что консультант не растерялся, нажал на тревожную кнопку и выбежал из салона, закрыв за собой дверь. Уже через несколько минут на месте работали силовики ЧОПа и сыщики отдела полиции №12.

Правоохранители выяснили, что мужчина уже привлекался за убийство, кражу и причинение вреда здоровью. За разбой рецидивиста могут отправить в колонию на 10 лет.

Ранее URA.RU писало, как два подростка организовали разбойное нападение на продавщицу. Они нанесли ей удары молотком, а затем ограбили кассу.