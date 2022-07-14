Курганцы в видеоопросе перечислили места купания в жару

15 июля 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Из-за жары горожане и гости Кургана едут отдыхать на пляж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители и гости Кургана предпочитают в жару купаться в местах, где не так много людей, хотя они также ездят и на популярные пляжи. Об этом они 15 июля рассказали в видеоопросе URA.RU. «Купались на „Голубых озерах“, нам понравилось. Водичка чистая, песочек тоже. На других пляжах не купались, на „Бабьих песках“ только, но там народу много», — рассказала жительница Кургана Регина. Местный житель Игорь сообщил, что ежегодно купается в котловане, который расположен в СНТ «Тихие зори». Житель Челябинска Руслан, который приехал к родственникам, рассказал, что искупается в водоеме, находящемся возле дачи его сестры. Сотрудница цветочного магазина Мария объяснила, что еще не успела искупаться в этом году из-за работы. При этом она добавила, что прохладное помещение в ее магазине тоже спасает от жары. Ранее в Курганской области потеплело до +36 градусов. Из-за сильной жары сотни жителей региона даже в будни едут к водоемам. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жители и гости Кургана предпочитают в жару купаться в местах, где не так много людей, хотя они также ездят и на популярные пляжи. Об этом они 15 июля рассказали в видеоопросе URA.RU. «Купались на „Голубых озерах“, нам понравилось. Водичка чистая, песочек тоже. На других пляжах не купались, на „Бабьих песках“ только, но там народу много», — рассказала жительница Кургана Регина. Местный житель Игорь сообщил, что ежегодно купается в котловане, который расположен в СНТ «Тихие зори». Житель Челябинска Руслан, который приехал к родственникам, рассказал, что искупается в водоеме, находящемся возле дачи его сестры. Сотрудница цветочного магазина Мария объяснила, что еще не успела искупаться в этом году из-за работы. При этом она добавила, что прохладное помещение в ее магазине тоже спасает от жары. Ранее в Курганской области потеплело до +36 градусов. Из-за сильной жары сотни жителей региона даже в будни едут к водоемам.