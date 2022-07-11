В последние дни в Курганской области температура воздуха поднимается выше +30 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на пляжи зоны отдыха «Голубые озера» в будни из-за жары приезжают сотни местных жителей. На месте побывал корреспондент URA.RU.

«На бесплатном пляже было несколько сотен человек. При этом, на территории платной зоны почти никого не было», — передает корреспондент.

При этом некоторые горожане жаловались, что из-за появившейся двойной сплошной линии возле зоны отдыха, путь к пляжам стал длиннее. Из-за этого до зоны отдыха нельзя добраться на автобусах. Также в жаркие дни курганцы отдыхают на пляже «Бабьи пески».

По данным сайта областного ЦГМС, 14 июля в регионе потеплеет до +36 градусов, а 15 июля — до +35. Жара пришла в Курганскую область 8 июля.

На «Голубые озера» приехали сотни человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть курганцев приехали искупаться, а некоторые — позагорать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые приехали на пляж со своими креслами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отдельные горожане собирались группами в уединенных местах, подальше от толпы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В некоторых местах отдыхали люди, которым просто было приятно находиться у воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU