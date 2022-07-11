11 июля 2022

Курганцы спасаются от жары на пляже. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Голубые озёра. Курган
В последние дни в Курганской области температура воздуха поднимается выше +30 градусов Фото:

В Кургане на пляжи зоны отдыха «Голубые озера» в будни из-за жары приезжают сотни местных жителей. На месте побывал корреспондент URA.RU.

«На бесплатном пляже было несколько сотен человек. При этом, на территории платной зоны почти никого не было», — передает корреспондент.

При этом некоторые горожане жаловались, что из-за появившейся двойной сплошной линии возле зоны отдыха, путь к пляжам стал длиннее. Из-за этого до зоны отдыха нельзя добраться на автобусах. Также в жаркие дни курганцы отдыхают на пляже «Бабьи пески».

По данным сайта областного ЦГМС, 14 июля в регионе потеплеет до +36 градусов, а 15 июля — до +35. Жара пришла в Курганскую область 8 июля.

Пляж Голубые озера. Курган
На «Голубые озера» приехали сотни человек
Фото:
Пляж Голубые озера. Курган
Часть курганцев приехали искупаться, а некоторые — позагорать
Фото:
Пляж Голубые озера. Курган
Некоторые приехали на пляж со своими креслами
Фото:
Пляж Голубые озера. Курган
Отдельные горожане собирались группами в уединенных местах, подальше от толпы
Фото:
Пляж Голубые озера. Курган
В некоторых местах отдыхали люди, которым просто было приятно находиться у воды
Фото:
Пляж Голубые озера. Курган
Приехавшие на отдых жаловались, что из-за появившейся двойной сплошной линии возле зоны отдыха, путь к пляжу стал длиннее
Фото:

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В Кургане на пляжи зоны отдыха «Голубые озера» в будни из-за жары приезжают сотни местных жителей. На месте побывал корреспондент URA.RU. «На бесплатном пляже было несколько сотен человек. При этом, на территории платной зоны почти никого не было», — передает корреспондент. При этом некоторые горожане жаловались, что из-за появившейся двойной сплошной линии возле зоны отдыха, путь к пляжам стал длиннее. Из-за этого до зоны отдыха нельзя добраться на автобусах. Также в жаркие дни курганцы отдыхают на пляже «Бабьи пески». По данным сайта областного ЦГМС, 14 июля в регионе потеплеет до +36 градусов, а 15 июля — до +35. Жара пришла в Курганскую область 8 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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