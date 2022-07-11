В Кургане на пляжи зоны отдыха «Голубые озера» в будни из-за жары приезжают сотни местных жителей. На месте побывал корреспондент URA.RU.
«На бесплатном пляже было несколько сотен человек. При этом, на территории платной зоны почти никого не было», — передает корреспондент.
При этом некоторые горожане жаловались, что из-за появившейся двойной сплошной линии возле зоны отдыха, путь к пляжам стал длиннее. Из-за этого до зоны отдыха нельзя добраться на автобусах. Также в жаркие дни курганцы отдыхают на пляже «Бабьи пески».
По данным сайта областного ЦГМС, 14 июля в регионе потеплеет до +36 градусов, а 15 июля — до +35. Жара пришла в Курганскую область 8 июля.
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В Кургане на пляжи зоны отдыха «Голубые озера» в будни из-за жары приезжают сотни местных жителей. На месте побывал корреспондент URA.RU. «На бесплатном пляже было несколько сотен человек. При этом, на территории платной зоны почти никого не было», — передает корреспондент. При этом некоторые горожане жаловались, что из-за появившейся двойной сплошной линии возле зоны отдыха, путь к пляжам стал длиннее. Из-за этого до зоны отдыха нельзя добраться на автобусах. Также в жаркие дни курганцы отдыхают на пляже «Бабьи пески». По данным сайта областного ЦГМС, 14 июля в регионе потеплеет до +36 градусов, а 15 июля — до +35. Жара пришла в Курганскую область 8 июля.