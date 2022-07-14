На реконструкцию колледжа в ЯНАО потратят сотни миллионов

На ремонт административного здания колледжа потратят почти 300 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде Ямальский многопрофильный колледж ждет реконструкция. Сейчас идет поиск подрядчика, который согласится отремонтировать административный блок учебного заведения, сообщается на сайте «ЕИС Закупки».

«Выполнение работ по проектированию для составления технической документации на капитальный ремонт, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Здание: Общественно-административный блок, в составе объекта: Строительство Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК)», — написано в описании объекта закупки.

От предполагаемого подрядчика требуют наличие опыта в реконструкции зданий. При этом цена одного из предыдущих контрактов, выполненных кандидатом в исполнители работ, должна быть не менее половины от суммы предлагаемой за ремонт ЯМК.

Сейчас идет подача заявок. Она закончится в конце июля. Победителем станет тот, кто удовлетворит всем требованиям и назначит наименьшую сумму исполнения. Стартовая цена контракта 297 млн рублей.

Подрядчику предстоит разработать проект и документацию предстоящих работ, в которые войдут ремонт крыши, фасада здания, окон, дверей, стен, потолков и полов пятиэтажного здания. Также нужно починить или заменить системы отопления, водоснабжения, энергообеспечения и устроить отвод паводковых вод с территории колледжа.

Ранее URA.RU сообщало о том, что В ЯНАО подрядчик из ХМАО сдал недоделанную школу. Предприниматель отказался по гарантии восстановить отделку потолка, спортзала общеобразовательной школы.

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