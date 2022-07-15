Путин утвердил Мантурова на должность зама Мишустина

Дмитрий Мантуров стал вице-премьером
Президент России Владимир Путин утвердил назначение министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначит Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе Путина.
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