Путин утвердил Мантурова на должность зама Мишустина

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ИННОПРОМ-2018. Первый день международной выставки - открытие Российско-корейского форума. Екатеринбург, мантуров денис, портрет
Дмитрий Мантуров стал вице-премьером Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил назначение министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначит Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе Путина.

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Президент России Владимир Путин утвердил назначение министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначит Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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