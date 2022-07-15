Против Юрия Шевчука вновь возбудили дело за дискредитацию ВС РФ

15 июля 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Юрия Шевчука обвиняют в дискредитации ВС РФ за высказывания на концерте в Уфе Фото: Александр Константинов © URA.RU Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь возбудил административное дело против музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ. «Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Юрия Шевчука. Материалы переданы судье», — сообщили в telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Ранее суд Санкт-Петербурга вернул дело Шевчука полиции Уфы для «устранения недостатков», пишет RT. На Шевчука составили протокол о публичной дискредитации ВС РФ из-за высказываний в ходе концерта в Уфе. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь возбудил административное дело против музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ. «Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Юрия Шевчука. Материалы переданы судье», — сообщили в telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Ранее суд Санкт-Петербурга вернул дело Шевчука полиции Уфы для «устранения недостатков», пишет RT. На Шевчука составили протокол о публичной дискредитации ВС РФ из-за высказываний в ходе концерта в Уфе.