Против Юрия Шевчука вновь возбудили дело за дискредитацию ВС РФ

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Клипарт. Екатеринбург, гитарист, шевчук юрий, ддт
Юрия Шевчука обвиняют в дискредитации ВС РФ за высказывания на концерте в Уфе Фото:

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь возбудил административное дело против музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ.

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Юрия Шевчука. Материалы переданы судье», — сообщили в telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее суд Санкт-Петербурга вернул дело Шевчука полиции Уфы для «устранения недостатков», пишет RT. На Шевчука составили протокол о публичной дискредитации ВС РФ из-за высказываний в ходе концерта в Уфе.

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь возбудил административное дело против музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ. «Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Юрия Шевчука. Материалы переданы судье», — сообщили в telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Ранее суд Санкт-Петербурга вернул дело Шевчука полиции Уфы для «устранения недостатков», пишет RT. На Шевчука составили протокол о публичной дискредитации ВС РФ из-за высказываний в ходе концерта в Уфе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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