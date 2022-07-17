Стоимость мебельного производства составляет 22 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мебельное производство в Кургане продают за 22 миллиона рублей. В стоимость готового бизнеса входят производственный цех, оборудование, земельный участок и магазин с продукцией. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продаю готовый бизнес по производству мебели. Капитальное кирпичное строение площадью 1245 квадратных метров. В состав здания входят: магазин, офисные помещения и производственный цех. Отдельно расположена трансформаторная подстанция. Также имеется земельный участок площадью 7586 квадратных метров. Производство полностью укомплектовано оборудованием, инструментом, программным обеспечением для производства любой корпусной мебели. Есть запасы материалов и комплектующих для производства мебели. Магазин заполнен готовой продукцией», — говорится в объявлении.

Из оборудования продаются три кромкооблицовочных и сверлильно-присадочных станка, а также четыре фрезерных, один круглопильный и шлифовальный станок. Кроме того, имеются восемь пылеулавливающих агрегатов, три компрессорных установки и пресс вакуумный для изготовления МДФ-фасадов.

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен продает колхоз с фермами времен СССР. Готовый бизнес с землей, строениями и поголовьем крупнорогатого скота стоит 55 миллионов рублей. Также курганцы продают швейную фабрику ради производства за рубежом. Действующее предприятие стоит пять миллионов рублей.

Мебельное производство в Кургане продают за 22 миллиона рублей Скрин: Avito