В Курганской области выставлен на продажу колхоз с фермами времен СССР. Готовый бизнес с землей, строениями и поголовьем крупнорогатого скота стоит 55 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.
«Продается готовый бизнес: действующая животноводческая ферма КРС в селе Новодостовалово Белозерского района. Все находится в собственности. Земельные участки общей площадью 5500 га, примерно 50% пашни, остальное сенокос. Все строения советских времен: здание — 860,3 кв. м., коровник — 3 625,1 кв. м., телятник на 300 голов, зерносклад — 580,2 кв.м, гараж — 644,7 кв. м., санитарный пропускник — 40,6 кв. м. Имеется поместное поголовье КРС: герифорды, ангусы и абердины. Всего 500 голов», — говорится в объявлении.
Кроме этого, автор объявления продает спецтехнику — пять тракторов, зерноуборочный комбайн, зерноочиститель, бульдозер, два автомобиля и прицепы. Из сельскохозяйственных орудий на продажу выставлены сенокосилки, плуги, бороны, культиваторы, прицепные грабли и сеялки.
Стоимость действующей животноводческой фермы составляет 55 млн рублей
Скрин: Avito
На ферме имеется 500 голов КРС: герифорды, ангусы и абердины
Скрин: Avito
Также продается спецтехника: пять тракторов, зерноуборочный комбайн, зерноочиститель, бульдозер, два автомобиля и прицепы
Скрин: Avito
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В Курганской области выставлен на продажу колхоз с фермами времен СССР. Готовый бизнес с землей, строениями и поголовьем крупнорогатого скота стоит 55 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается готовый бизнес: действующая животноводческая ферма КРС в селе Новодостовалово Белозерского района. Все находится в собственности. Земельные участки общей площадью 5500 га, примерно 50% пашни, остальное сенокос. Все строения советских времен: здание — 860,3 кв. м., коровник — 3 625,1 кв. м., телятник на 300 голов, зерносклад — 580,2 кв.м, гараж — 644,7 кв. м., санитарный пропускник — 40,6 кв. м. Имеется поместное поголовье КРС: герифорды, ангусы и абердины. Всего 500 голов», — говорится в объявлении. Кроме этого, автор объявления продает спецтехнику — пять тракторов, зерноуборочный комбайн, зерноочиститель, бульдозер, два автомобиля и прицепы. Из сельскохозяйственных орудий на продажу выставлены сенокосилки, плуги, бороны, культиваторы, прицепные грабли и сеялки. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане продают автосервис с трехкомнатной квартирой. Также готовый бизнес включает автомойку и шиномонтаж. Стоимость имущества составляет 10 миллионов рублей. Швейное предприятие в Кургане продают из-за переезда для развития нового производства в другой стране. Действующую фабрику оценивают в пять миллионов рублей.