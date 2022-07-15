Путин наградил жителей Челябинской области

Президент Владимир Путин отметил государственными наградами четырех челябинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Челябинской области. Соответствующий указ главы государства размещен 15 июля на портале правовой информации.

Как следует из текста документа, экс-ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Шестаков получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Перед уходом на заслуженный отдых ученый также получил ведомственную медаль Минобрнауки РФ и орден «За заслуги перед Челябинской областью» — высшую награду региона.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Игорь Аристов, первый вице-президент, директор департамента Союза «Южно-Уральская торгово-промышленная палата». Медали «За спасение погибающих» вручены двум спасателям. Это начальник подразделения поисково-спасательного отряда Кыштыма «Поисково-спасательной службы Челябинской области» Дмитрий Бочкарев и спасатель того же отряда Владимир Коршук.