Путин наградил жителей Челябинской области

Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Челябинской области. Соответствующий указ главы государства размещен 15 июля на портале правовой информации.
Как следует из текста документа, экс-ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Шестаков получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Перед уходом на заслуженный отдых ученый также получил ведомственную медаль Минобрнауки РФ и орден «За заслуги перед Челябинской областью» — высшую награду региона.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Игорь Аристов, первый вице-президент, директор департамента Союза «Южно-Уральская торгово-промышленная палата». Медали «За спасение погибающих» вручены двум спасателям. Это начальник подразделения поисково-спасательного отряда Кыштыма «Поисково-спасательной службы Челябинской области» Дмитрий Бочкарев и спасатель того же отряда Владимир Коршук.
Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Челябинской области. Соответствующий указ главы государства размещен 15 июля на портале правовой информации. Как следует из текста документа, экс-ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Шестаков получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Перед уходом на заслуженный отдых ученый также получил ведомственную медаль Минобрнауки РФ и орден «За заслуги перед Челябинской областью» — высшую награду региона. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Игорь Аристов, первый вице-президент, директор департамента Союза «Южно-Уральская торгово-промышленная палата». Медали «За спасение погибающих» вручены двум спасателям. Это начальник подразделения поисково-спасательного отряда Кыштыма «Поисково-спасательной службы Челябинской области» Дмитрий Бочкарев и спасатель того же отряда Владимир Коршук.