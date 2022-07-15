Путин наградил жителей Челябинской области

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент Владимир Путин отметил государственными наградами четырех челябинцев Фото:

Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Челябинской области. Соответствующий указ главы государства размещен 15 июля на портале правовой информации.

Как следует из текста документа, экс-ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Шестаков получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Перед уходом на заслуженный отдых ученый также получил ведомственную медаль Минобрнауки РФ и орден «За заслуги перед Челябинской областью» — высшую награду региона.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Игорь Аристов, первый вице-президент, директор департамента Союза «Южно-Уральская торгово-промышленная палата». Медали «За спасение погибающих» вручены двум спасателям. Это начальник подразделения поисково-спасательного отряда Кыштыма «Поисково-спасательной службы Челябинской области» Дмитрий Бочкарев и спасатель того же отряда Владимир Коршук.

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Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Челябинской области. Соответствующий указ главы государства размещен 15 июля на портале правовой информации. Как следует из текста документа, экс-ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Шестаков получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Перед уходом на заслуженный отдых ученый также получил ведомственную медаль Минобрнауки РФ и орден «За заслуги перед Челябинской областью» — высшую награду региона. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Игорь Аристов, первый вице-президент, директор департамента Союза «Южно-Уральская торгово-промышленная палата». Медали «За спасение погибающих» вручены двум спасателям. Это начальник подразделения поисково-спасательного отряда Кыштыма «Поисково-спасательной службы Челябинской области» Дмитрий Бочкарев и спасатель того же отряда Владимир Коршук.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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