Офтальмологи предупредили о слепоте из-за употребления алкоголя

16 июля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Атрофия зрительного нерва начинается с нарушения цветовосприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU Употребление алкоголя может постепенно привести к необратимой слепоте. Об этом URA.RU заявил врач-офтальмолог, генеральный директор «Центра глазной патологии» Дмитрий Сагоненко. «Алкоголь действует на зрение с разных сторон, так как это сложный и многофакторный процесс. Во-первых, тормозится деятельность зрительной коры в головном мозге, далее возникают сложности с аккомодацией и может быть отек тканей глаза. Особую опасность представляет частое употребление некачественного алкоголя, содержащего примеси, которые токсически действуют на зрительный нерв и вызывают его воспаление и последующую атрофию. Это сначала ведет к сужению полей зрения, то есть снижается периферическое зрение, а потом наступает необратимая слепота», — сказал Дмитрий Сагоненко. Офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Игорь Григорьев назвал признаки атрофии зрительного нерва, характерные хроническим алкоголикам. «Это болезненные ощущения при движении глазного яблока, нарушение цветовосприятия, появление „слепых пятен“, когда из поля зрения выпадают целые фрагменты изображения, и сужение поля зрения, так называемый „туннельный эффект“. Это необратимый процесс, ведущий к слепоте. К атрофии приводит нарушение питания зрительного нерва из-за систематического, регулярного употребления алкоголя», — объяснил врач. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Употребление алкоголя может постепенно привести к необратимой слепоте. Об этом URA.RU заявил врач-офтальмолог, генеральный директор «Центра глазной патологии» Дмитрий Сагоненко. «Алкоголь действует на зрение с разных сторон, так как это сложный и многофакторный процесс. Во-первых, тормозится деятельность зрительной коры в головном мозге, далее возникают сложности с аккомодацией и может быть отек тканей глаза. Особую опасность представляет частое употребление некачественного алкоголя, содержащего примеси, которые токсически действуют на зрительный нерв и вызывают его воспаление и последующую атрофию. Это сначала ведет к сужению полей зрения, то есть снижается периферическое зрение, а потом наступает необратимая слепота», — сказал Дмитрий Сагоненко. Офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Игорь Григорьев назвал признаки атрофии зрительного нерва, характерные хроническим алкоголикам. «Это болезненные ощущения при движении глазного яблока, нарушение цветовосприятия, появление „слепых пятен“, когда из поля зрения выпадают целые фрагменты изображения, и сужение поля зрения, так называемый „туннельный эффект“. Это необратимый процесс, ведущий к слепоте. К атрофии приводит нарушение питания зрительного нерва из-за систематического, регулярного употребления алкоголя», — объяснил врач.