Песков прокомментировал возможность переговоров Путина и Байдена

В Кремле не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена на ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 29 июля, отвечая на вопрос URA.RU.
«Планов по переговорам Путина и Байдена пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос: планируется ли организовать новую встречу либо телефонный разговор между главами государств по итогам разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ожидается, что переговоры дипломатов состоятся в ближайшие дни.
Сергей Лавров заявил, что время его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном согласовывается, но не стал называть дату. Госдепартамент США сообщил в среду, что намерен обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
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В Кремле не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена на ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 29 июля, отвечая на вопрос URA.RU. «Планов по переговорам Путина и Байдена пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос: планируется ли организовать новую встречу либо телефонный разговор между главами государств по итогам разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ожидается, что переговоры дипломатов состоятся в ближайшие дни. Сергей Лавров заявил, что время его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном согласовывается, но не стал называть дату. Госдепартамент США сообщил в среду, что намерен обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.